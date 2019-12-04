الشباب يقيل مدربه "خورخي ألميرون"

قررت إدارة نادي ‫الشباب برئاسة خالد البلطان، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

‫وكان الشباب قد خسر اليوم أمام الشعلة 2-1 في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليودع البطولة مبكراً.