التحالف: تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك

السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب

أعلنت قيادة قوات التحالف، تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف؛ تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأضافت: السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق #باب_المندب وجنوب البحر الأحمر.

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25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 08:10 AM

السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب

التحالف: تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة قوات التحالف، تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف؛ تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأضافت: السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق #باب_المندب وجنوب البحر الأحمر.

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