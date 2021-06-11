"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية

رفع من جاهزيته لمواجهة أي حالة طارئة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير عموم المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من السياح، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

وأهابت بالجميع إلى متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد، علمًا بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، راجين للجميع السلامة الدائمة.

