التلفزيون العراقي: سنبث صور مقتل البغدادي ومخابراتنا ساعدت على كشفه

بعد أن أكّد مصدران أمنيان أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش"

قال التلفزيون العراقي، اليوم، إنه سيبث صوراً لمقتل أبو بكر البغدادي؛ زعيم تنظيم "داعش"؛ كاشفاً أن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد مكان البغدادي.

وكان مصدران أمنيان عراقيان قد أعلنا لوكالة "رويترز"، أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش" من داخل سوريا.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصدرين قوله، اليوم: "أكّدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي، أنه قُتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية".