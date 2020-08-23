أمطار عسير.. حالة تتواصل لـ 8 مساءً والتنبيه متقدم

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط، وأحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، والحرجة، ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً -بمشيئة الله تعالى-.