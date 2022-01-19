"صحة الطائف" تتيح مواعيد اللقاح للأطفال.. و"التعليم" تحتفي بعودتهم

قدَّمت لهم المستلزمات المدرسية وحظيت بفرحتهم وإعجاب ذويهم

تزامنًا مع العودة الحضورية للمرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال، أطلقت إدارة تعليم الطائف فعاليات للطلاب والطالبات بالمحافظة، تخللتها فقرات عدة "ثقافية وتوعوية، ومسابقات متنوعة، استهدفت مرتادي مول قلب الطائف وجوري مول.

وبهذه المناسبة قدَّمت إدارة مول قلب الطائف الكثير من المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات، التي لاقت فرحتهم، وإعجاب ذويهم.

جاء ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، استقبل مركز لقاحات الطائف الأطفال من عمر ٥ - ١١ سنة الراغبين في تلقي لقاح كورونا؛ إذ أتاحت صحة الطائف لهم إمكانية الحصول على المواعيد عبر تطبيقَيْ "صحتي" و"توكلنا".