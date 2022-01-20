مناظر خلابة شكَّلتها روضة "الخفس" مع بداية بواكير الربيع.. هي الأقرب للعاصمة

نباتات برية تحفها كثبان الرمال الذهبية.. وهذه أوديتها والطريق الموصل لها

شكَّلت النباتات البرية التي تحفها الرمال الذهبية لوحة طبيعية في "روضة الخفس الشمالي"، أبهرت المتنزهين ومحبي البر؛ إذ رسمت أجواؤها لوحة فنية طبيعية بعد أن كست بواكير الربيع مساحات شاسعة من الروضة.

وتتكون الروضة من سهل رملي منبسط، يكسوه النفل، وليس فيها أشجار كبيرة، وتحيط بها الرمال الذهبية من الغرب، وجبال العرمة من الشرق، وتصب فيها أودية، أهمها شعيب ملهم، وشعيب دقلة، وشعيب محرقة.. وهي من أقرب الروضات إلى مدينة الرياض؛ إذ تبعد 82 كلم شمال مدينة الرياض.

ويمكن الوصول للروضة لقاطني مدينة الرياض عن طريق شارع التخصصي؛ إذ يسير قاصد الروضة مع الطريق باتجاه الشمال حتى يصل مفرق (الجنادرية -التنهات- الصمان)، وعندها يتجه إلى اليسار جهة الشمال، ثم يواصل السير حتى يأتي على اليمين (مفرق حفر العتش الطوقي الصمان)، ويستمر على الطريق نفسه، حتى يجد لوحة صغيرة على اليمين تشير إلى مدخل الروضة الترابي الممهد؛ فيتجه معه حتى يجد الروضة.

ووثَّق المصور "خالد بن سعود الحنتمي" بعدسته جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو، وخص بها متابعي "سبق".