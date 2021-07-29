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"بلينكن": لا يمكن إنهاء الحرب بضغطة زر في ذلك البلاد

أمريكا تشيد بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت "بلينكن" خلال زيارة رسمية للكويت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بضغطة زر.

وبين الوزير الأمريكي بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان.