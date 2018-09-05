"النقل" ترصد 6.5 ملايين رحلة مرورية على طرق مكة والمدينة خلال موسم الحج

النسبة الأكبر من نصيب طرق مكة المكرمة

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل عن أنّ إجمالي الحركة المرورية التي شهدتها الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والخارجة منها خلال الفترة الممتدة ما بين 20 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة 1439 هـ الموافقة 28/7 -31/8/2018م والتي تتوافق مع موسم الحج بلغت ما يقارب من 6.5 مليون رحلة مرورية، منها 5.355 ملايين رحلة على طرق مكة المكرمة و1.110 مليون رحلة على طرق المدينة المنورة.



وتهدف وزارة النقل من اهتمامها برصد الحركة المرورية اليومية على طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة في موسم الحج كل عام، إلى الاستفادة في تحديد خطة التوسع في إنشاء شبكة طرق وفق الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الاستراتيجية للنقل، علاوة على دراسة وتحليل الحركة المرورية مع عدد الحوادث ومعدل السرعات، والاستفادة من المخرجات الواردة من الجهات الأمنية وأمن الطرق، وتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة، بهدف توفير منظومة نقل برى تخدم التنمية الاقتصادية في كل مناطق المملكة وفق رؤية المملكة 2030.



وأشار التقرير إلى أن طريق جدة – مكة المكرمة قد سجل أعلى معدل للحركة المرورية، حيث تم رصد أكثر من 1.7 مليون رحلة مرورية بمتوسط يومي يقارب من 53 ألف رحلة، فيما سجل طريق القصيم – المدينة المنورة (الحناكية) أقل معدل للحركة المروية، وذلك برصد أكثر من 73 ألف رحلة مرورية بمتوسط يومي يزيد على ألفي رحلة.



وأوضح التقرير أن الطرق الأربعة المؤدية إلى مكة المكرمة من المدينة وجدة والطائف والطائف – السيل الكبير قد شهدت أكثر من 3 ملايين رحلة مرورية، بمتوسط يومي يزيد على 103 آلاف رحلة، فيما الطرق الخارجة منها إلى كل من المدينة المنورة وجدة والطائف – السيل الكبير قد سجلت أكثر من مليوني رحلة مرورية، بمتوسط يومي يزيد على 83 ألف رحلة مرورية.



وفي ما يخص الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة والخارجة منها، فبين التقرير أن تم رصد أكثر من 473 ألف رحلة على الطرق المؤدية لها والتي تشمل طريق مكة – المدينة، والقصيم – المدينة، القصيم – المدينة (الحناكية)، تبوك – المدينة، وذلك بمتوسط يومي للحركة المرورية يزيد على 25 ألف رحلة، بينما قارب عدد الرحلات المرورية على الطرق الخارجة من المدينة والمشتملة على طريق المدينة – مكة، المدينة – القصيم، المدينة – تبوك، على 637 ألف رحلة بمتوسط يومي يزيد على 22 ألف رحلة.

وبالنسبة لتجاوز السرعات على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والخارجة منها، أفاد التقرير بانه لم ترصد أية تجاوزات للسرعة سوى على طريق الطائف – السيل الكبير – مكة المكرمة، إذ زادت سرعة بعض السيارات العابرة له عن السرعة المحددة بـ90 كلم/ ساعة مسجلة أكثر من 102كم/ساعة م ، بينما لم تسجل الطرق الأخرى أية تجاوزات.



ونوه التقرير إلى أن متوسط سرعة المركبات على الطرق تراوحت ما بين 73.5 كلم/ ساعة وذلك على طريق المدينة - القصيم و110.7 كلم/ ساعة على طريق الطائف - مكة، لافتا إلى أن السرعة التصميمية للطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والخارجة منها تراوحت ما بين 90كلم/ ساعة و120كلم/الساعة.