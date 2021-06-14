خلفاً للإسباني "تريساكو".. السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام الرئيسة، خلفاً للإسباني فرناندو تريساكو الرئيس السابق.

وشهد التشكيل الجديد للجنة الحكام تولي السعودي عبد الله العقيل منصب نائب الرئيس، وعضوية: عبد العزيز الكثيري، وصالح الهذلول، وعبد العزيز العقيلي.

ويملك نافارو صاحب الـ48 عاماً مسيرة حافلة في مجال التحكيم حيث شارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.