بالفيديو.."المغامسي": إيران تحرض الشباب على ارتكاب مجازر ضد السُّنة بوهم الثأر للحسين

أكد أن هؤلاء الفتيان من حزب الله وغيره يساقون إلى الموت.. وتقليد أعمى لرجال معممين

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، في برنامج الأبواب المتفرقة على قناة "MBC " أنه لا يوجد مسلم سُني أو غير سني يؤمن بالله واليوم الآخر يرضى بما حصل للحسين؛ فهم أشد الناس وجعًا على مقتل الحسين، في الوقت الذي يقوم فيه النظام الإيراني بإيهام الشباب الذين استقطبهم لسوريا من العراق ولبنان، أو من إيران نفسها، بأن الحرب في سوريا هي "ثارات الحسين".

وتفصيلاً، أضاف المغامسي بأن من يحكم إيران يحرض الشباب بأنهم يأخذون ثارات الحسين؛ فأضحوا يقتلون في أهل السنة في العراق والشام بحجة ثارات الحسين. وهؤلاء الفتيان الذين يمثلون المليشيات الإيرانية من حزب الله وغيره يساقون إلى الموت، وإلى تقليد أعمى لرجال معممين.

وأشار إلى أن إيران تستغل الحوثيين في اليمن والمليشيات في العراق وسوريا، وتحرضهم على حرب ضد المسلمين السنة بحجة أنهم يكرهون ويبغضون الحسين. ولو أن هؤلاء الشباب عادوا لكتب السنة والتاريخ لعلموا منزلة الحسين لدى السنة، وأنهم أكثرهم وجعًا وكمدًا على مقتله.