فيديو.. مدرب يقذف مشجعًا بحذائه في الدوري العراقي

لم يتمالك أعصابه بعد ردة فعل الجماهير عقب الخسارة

سجلت الجولة الثانية من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم مشهدًا غريبًا بين مدرب فريق نفط ميسلون ومشجع للفريق، وذلك عقب نهاية المباراة التي خسرها الفريق 1-3 أمام الصناعات الكهربائية.

وثار غضب جماهير نفط ميسلون الحاضرة عقب تلقي شباك فريقها الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ ما دفعها لاستفزاز مدرب الفريق أحمد دحام بتصرفات غير رياضية وتوجيه الشتائم له.

ولم يتمالك مدرب نفط ميسلون أعصابه بعد ردة فعل الجماهير تلك، ووثقت اللقطات التلفزيونية بصقة صوّبها نحو أحد المشجعين على المدرجات، وقذفه بالحذاء.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" تدخل رجال الأمن وأعضاء الفريق لفض النزاع بين المدرب والجمهور، قبل أن يتطور لما هو أسوأ.

وتعتبر الخسارة هي الأولى لفريق ميسلون في الدوري باعتبارها أولى مواجهاته، كونه لم يلعب مباراة الجولة الافتتاحية أمام الطلبة والتي تأجلت بقرار من اتحاد الكرة.