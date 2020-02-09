رازفان: نملك رغبة قوية لتكرار الإنجاز الآسيوي.. وسنعتبر كل مباراة نهائي

أكد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريق شهر خودرو الإيراني؛ أن فريقه لديه الحماس الكبير لخوض النسخة الجديدة من البطولة، قائلًا: دائمًا العودة للبطولة بعد تحقيقها تعد شعورًا مختلفًا ومميزًا، فنحن نملك الرغبة القوية لتكرار الشعور الرائع الذي عشناه في الفترة السابقة بعد تحقيق اللقب.



وتابع: علينا أن نعامل كل مباراة على أنها مباراة نهائية، ونحن نخوض كل مباراة بنفس الرغبة والقوة التي نخوض فيها بقية مبارياتنا.



وأضاف: أشاهد في المجموعة الرغبة القوية لتحقيق النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا؛ لذلك أفضّل عدم الحديث عن الأندية المنافسة التي سنواجهها، وعلينا أن ندرك أن الجميع سيقابلنا كبطل القارة.



من جانبه قال عبدالله المعيوف: نعود من جديد لبطولة آسيا، ولدينا الرغبة القوية لتمثيل الوطن من جديد وتكرار الإنجاز السابق؛ حيث نملك رغبة قوية في تحقيق الفوز بأولى مبارياتنا في دور المجموعات، ونحن متحمسون كلاعبين لمواصلة العمل وتحقيق اللقب القاري من جديد.