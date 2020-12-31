الولايات المتحدة تسجل 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (المستجد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,432,125 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 337,419 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 12:25 AM

الولايات المتحدة تسجل 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 199,282 إصابة مؤكدة و 3,390 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (المستجد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19,432,125 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 337,419 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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