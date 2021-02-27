"شرطة الرياض" تطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة عدة بالعاصمة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين، ومخالفَيْن اثنَيْن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك لارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس، وسرقة أموال ومعدات وتجهيزات في أحياء عدة بمدينة الرياض، وبيعها عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل.



وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت (2.5) مليون ريال. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.