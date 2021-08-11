"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.

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11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 03:35 PM

تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.

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