"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.