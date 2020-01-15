مصادر لـ"سبق": "القباع" محافظاً للقنفذة و"السبيعي" خلفاً له في "الليث"

بقرار من أمير مكة المكرمة

علمت صحيفة "سبق" من مصادر مطلعة، عن صدور قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتكليف محمد القبّاع، محافظاً لمحافظة القنفذة، خلفاً للمحافظ السابق فضا بن بين البقمي، والذي أحيل إلى التقاعد، وتكليف ناصر السبيعي، محافظاً لمحافظة الليث.

الجدير بالذكر أن "القباع" عمل محافظاً لمحافظة الليث، قبل تكليفه محافظاً لمحافظة القنفذة.

وتواصلت "سبق" مع محافظ القنفذة الجديد محمد القباع، وأكد صحة خبر تعيينه، وقدّم من جانبه الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة على ثقته وتعيينه محافظاً للقنفذة، سائلاً الله أن يعينه على تأدية واجبه تجاه الوطن.