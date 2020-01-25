"تعليم عسير" تدعو قادة وقائدات المدارس لتفعيل صلاحياتهم بتأجيل أو إلغاء الاصطفاف الصباحي

تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

شدَّد المدير العام للتعليم في عسير سعد الجوني على قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور.

يأتي ذلك تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.