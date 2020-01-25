"تعليم عسير" تدعو قادة وقائدات المدارس لتفعيل صلاحياتهم بتأجيل أو إلغاء الاصطفاف الصباحي

تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

شدَّد المدير العام للتعليم في عسير سعد الجوني على قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور.

يأتي ذلك تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

عسير تعليم عسير تأخير بداية الدراسة موجة باردة

60

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 11:09 PM

تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

"تعليم عسير" تدعو قادة وقائدات المدارس لتفعيل صلاحياتهم بتأجيل أو إلغاء الاصطفاف الصباحي

محمد طيران

عسير

1 8,817

شدَّد المدير العام للتعليم في عسير سعد الجوني على قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور.

يأتي ذلك تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

عسير تعليم عسير تأخير بداية الدراسة موجة باردة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020