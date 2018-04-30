ترامب يعلق على أدلة "كذب إيران" بشأن برنامجها النووي.. وطهران ترد على نتنياهو

بعد كشف إسرائيل عن آلاف الوثائق لمنشآت تخزين البرامج العسكرية الإيرانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن المعلومات السرية التي كشفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الطبيعة العسكرية لبرنامج إيران النووي تثبت أنه كان "على حق 100 في المئة"، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي بعد 30 دقيقة فقط من كلمة نتنياهو قائلاً: "هذا يثبت أنني على حق 100 في المئة"، مضيفاً: "ما كشفت عنه إسرائيل اليوم في المؤتمر الصحفي هو وضع غير مقبول".

وأردف الرئيس الأميركي: "تعرفون أن هذا الاتفاق سينتهي خلال سبعة أعوام وسيكون لإيران مطلق الحرية في المضي قدماً وإنتاج أسلحة نووية".

ولم يفصح ترامب إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي قبل المهلة التي تنتهي في 12 مايو، قائلاً: "سنرى ماذا سيحدث"، لكنه عبر عن عدم رضاه إزاء الاتفاق.

وقال "هذا ليس وضعاً مقبولاً. إنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي. إنهم يطلقون صواريخ يقولون إنها لأغراض تلفزيونية. لا أعتقد ذلك"، وأضاف "هذا لا يعني أننا لن نتفاوض بشأن اتفاق حقيقي".

وفي وقت لاحق، تحدث ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سوريا وإيران، حسبما ذكر البيت الأبيض.

أدلة نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تبادلت معلومات مخابراتية مع الولايات المتحدة تبرهن على مصداقية هذه المعلومات التي كشفها، مشدداً على أن إيران كانت تكذب بوقاحة عندما قالت إنها لم تمتلك برنامجاً للأسلحة النووية.

وعرض نتنياهو آلاف الوثائق الورقية والإلكترونية التي حصلت عليها الاستخبارات الإسرائيلية بالإضافة إلى تسجيلات مصورة لمنشآت لتخزين البرامج العسكرية.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ثقته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيفعل الصواب في مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، في إشارة إلى المهلة التي منحها ترامب لمراجعة الاتفاق وتعديله أو اتخاذ قرار بانسحاب الولايات المتحدة.

وذكر أن "الرئيس ترامب سيقرر خلال أيام ما سيفعله بالاتفاق النووي مع إيران.. أنا متأكد من أنه سيتخذ القرار الصحيح لأميركا وإسرائيل والعالم بأسره".

الرد الإيراني

في المقابل، وصف التلفزيون الرسمي الإيراني اتهامات نتنياهو بأنها نوع من الدعاية. وقال إن "تصريحاته ليست جديدة.. مليئة باتهامات لا أساس لها.. ودعاية ضد النشاط النووي الإيراني".



وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن إيران تستطيع من الناحية الفنية تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كانت عليه قبل التوصل للاتفاق النووي.

وحذر صالحي ترامب من الانسحاب من الاتفاق قائلاً "إيران لا تناور... فنياً نحن مستعدون تماماً لتخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كان عليه قبل التوصل للاتفاق النووي... أتمنى أن يعود ترامب إلى صوابه وألا ينسحب من الاتفاق."