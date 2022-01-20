امرأةٌ قادت سيارتها فوق نهر متجمد.. شاهد النهاية الكارثية

شيء واحد أثار ذهول كل من شاهد الفيديو

لا يعرف أحد هل قادت امرأة كندية سيارتها عمدًا بهذه السرعة الكبيرة فوق نهر جليدي متجمد، أم أنها انزلقت فوق النهر؛ لكن النهاية كانت كارثية على السيارة السيدان الصفراء التي استقرت تحت الجليد؛ بينما وقفت المرأة فوقها تلتقط سيلفي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت سيارة تقودها امرأة تسير بسرعة كبيرة فوق نهر متجمد في كندا.. وفي هذه الأثناء، حدث أسوأ ما يمكن توقعه؛ حيث تحطم الجليد وغاصت السيارة في مياه النهر الباردة للغاية.

ووقعت الحادثة في نهر ريدو في مقاطعة أوتاوا الكندية؛ بحسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

ولحسن الحظ، تمكنت المرأة من النجاة، ووثقت إحدى الصور لحظات خرجت فيها من السيارة ووقفت على ظهرها، بينما كانت تغرق.

والغريب -حسب "الديلي ميل"- أن المرأة وقفت على ظهر السيارة الغارقة تلتقط صورة سيلفي مع سيارتها، غير عابئة بما حدث؛ وهو ما أثار ذهول كل من شاهد الفيديو.

وفي النهاية، تمكنت المرأة من الخروج عبر قوارب "الكاياك" التي تستخدم في السباقات والترفيه، وقد استخدم سكان المنطقة حبلًا لسحبها إلى بر الأمان.

وحسب الشرطة، تواجه المرأة تهمة الاستعمال الخطير للسيارة، بالقيادة فوق مسطح مياه متجمد وهو أمر غير قانوني في كندا، وقالت الشرطة محذرة: "لا يوجد جليد آمن لمثل هذه المخاطر".

وحسب "الديلي ميل"، فمن غير الواضح من أين أتت أو إلى أين تتجه؛ لكن أحد مستخدمي تويتر زعم أنه رآها "تمرق بسرعة كبيرة بجواره"، وقال: "ليس مستغربًا أنها قادت سيارتها فوق جليد النهر المتجمد".

ولا تزال السيارة في النهر، مع تحذير الشرطة من أن السيارة "يمكن أن تشكل خطرًا على المتفرجين الفضوليين الذين يغامرون بالخروج على الجليد".