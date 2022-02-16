"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية تشيلي ويستعرض علاقات الصداقة والتعاون

بحثا آخر التطورات والمسائل ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في العاصمة سانتياغو وزيرةَ خارجية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة رسمية للبلاد.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.