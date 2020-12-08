إحصائيات وأرقام تحكي الإبداع في تقرير "ذكرى البيعة" بجامعة شقراء.. تعرَّف عليها

قصائد ومسابقات وتصاميم وصور.. وندوة ومشاعر وبطاقات مبايعة

أصدرت جامعة شقراء تقريرًا عن برامجها وفعالياتها التي نفذتها بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم؛ ليكشف التقرير جانبًا مهمًّا مما يحمل المواطن في قلبه من حب وولاء وإجلال لقيادته الرشيدة، ويبيِّن جزءًا مما تحقق من إنجازات تنموية في شتى المجالات.

وتفصيلاً، أصدرت جامعة شقراء تقريرًا عن برامجها المنفذة في ذكرى البيعة السادسة، تضمَّن إحصائيات وأرقامًا، تحكي الإبداع والتميز لتلك الفعاليات والبرامج، وشارك فيها منسوبو الجامعة من أساتذة وموظفين وطلاب وطالبات، انطلاقًا من دورها الريادي في تنمية الحس الوطني لدى الناشئة، وتعزيز الانتماء والحب والولاء لقادة هذه البلاد.

وكشف التقرير عن تنفيذ الجامعة ٦٠ تصميمًا معبرًا عن البيعة ومكانتها في قلوب المواطنين، و٦٨ مادة منشورة عبر السناب، وأكثر من ٧٧ صورة نُشرت خلال المعرض الافتراضي، إضافة إلى ٥٦ تغريدة، و١٢ مقطع فيديو، و٤١ مادة منشورة عبر الفيس بوك، و١٠ أخبار منشورة في وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر التقرير أن من أهم المناشط تنظيم الجامعة مسابقة في فن الرسم، وأخرى في التصوير الفوتوغرافي لجميع طلاب وطالبات الجامعة، وندوة علمية (عن بُعد)، شارك فيها عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلاب، وحضرها ١٧٧ شخصًا. كما شملت الفعاليات ٣٥ مادة مكتوبة عن مشاعر منسوبي الجامعة، و٥ تصاميم لتلك المشاعر.

وأوضح التقرير أن الفعاليات شملت عددًا من القصائد الوطنية بهذه المناسبة، أهمها: قصيدة "حصاد المجد" للدكتور نايف الرشوان، وقصيدة "نخلة ورمل" للدكتورة دلال المالكي، وقصيدة "مملكة الفخر" للطالب عبدالعزيز الغنامي. كما قامت الجامعة بتصميم "بطاقة مبايعة" إلكترونية، مع إمكانية إضافة اسم الشخص على البطاقة، وإتاحتها لجميع منسوبيها ومنسوباتها للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وبيَّن التقرير أن فعاليات ذكرى البيعة التي نفذتها الجامعة لاقت تفاعل متابعي وسائل التواصل؛ إذ تم إعادة تغريدات الجامعة ٢٩٢ مرة. أما الإعجاب بالمناشط فتجاوز ٦٠٥ إعجابات، وفي برنامج الفيس بوك تجاوز الإعجاب بالمواد المنشورة أكثر من ٥٠٠ إعجاب، فيما كانت المشاركات عبر السناب ٦٨ مادة منشورة، وأكثر من ١٠٠٠ مشاهدة.

الجدير ذكره أن هذه البرامج تأتي ضمن سلسلة فعاليات أقامتها جامعة شقراء "عن بُعد"، ونقلتها عبر منصات التواصل، وذلك خلال هذا الفصل الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، استغلالاً منها لوسائل التقنية في إبراز المناسبات الوطنية، وتفعيلاً لدورها الريادي في خدمة المجتمع.



