"دويد": قَبِلنا مشاورات السلام.. وبقينا جاهزين للحسم العسكري باليمن

أكد أن دفاعات المليشيات الحوثية كانت قد تهاوت وقت اتفاق استوكهولم

أكد عضو القيادة المركزية للقوات المشتركة العميد صادق دويد، أن القوات المشتركة جاهزة للحسم العسكري لو عادت المليشيات الحوثية إلى مراوغاتها السابقة وتنصلت من تنفيذ "اتفاق استوكهولم".

وقال "دويد": القوات المشتركة تملك كل مقومات الحسم ولم تتراجع جاهزيتها لوهلة؛ بل هي اليوم أكثر قدرة على الحسم العسكري أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: القوات المشتركة قَبِلت باتفاق ستوكهولم، وأوقفت عملياتها وهي عند أطراف مدينة الحديدة، وكانت دفاعات المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا قد تهاوت.

وأردف: منذ ذلك الوقت، التزمت القوات المشتركة بالاتفاق، وخاضت مشاورات السلام بصدق؛ إلا أنَّ يدها بقيت دائمًا على الزناد ومستعدة للحسم.

وذكرت مصادر عسكرية أن عددًا كبيرًا من المقاتلين انضموا إلى قوات ألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي، ويتم تأطيرهم في وحدات جديدة.

وكان طارق صالح قد قال في آخر ظهور له مطلع الأسبوع الجاري: إن القوات هدفها انتزاع صنعاء من قبضة المليشيات الحوثية، ودعا قوات الجيش في تعز إلى المشاركة في تحرير تعز والحديدة، والوصول إلى العاصمة صنعاء.