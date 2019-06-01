حائل.. احتراق منزل لسوء التمديدات الكهربائية في سقفه

الدفاع المدني أخمد النيران.. ونقل 14 حالة إلى المستشفى

تسبب سوء التمديدات الكهربائية في سقف أحد المنازل الشعبية بقرية الصبيحية، على مسافة 80 كم شمال غرب حائل، في اندلاع حريق بالمنزل، وتعرض 14 شخصاً بالمنزل للاختناق، قبل نقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الإطفاء كافحت الحريق صباح اليوم، وسيطرت على النيران، وتم نقل 14 حالة إلى المستشفى معظمها ذات إصابات طفيفة وغادرت المستشفى.

وشدد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل، وإزالة مسببات الخطر مع التحذير من أن كواشف الدخان فعّالة في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.