بمحاضرة "جوزيه قوميز" وجرعات لياقة .. التعاون يكمل جاهزيته للقاء النصر

بمحاضرة فنية مع اللاعبين، بدأ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرتغالي "جوزيه قوميز" تدريبات الفريق، شرح من خلالها نهجه المتبع في مواجهة النصر، غدًا الجمعة ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وبعد المحاضرة، نفذ الفريق القصيمي جرعات لياقية، ثم مناورة على نصف مساحة ملعب النادي، طبق خلالها عددًا من الجمل الفنية.