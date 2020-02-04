تعادل فريقي حرس الحدود السعودي والمصري لكرة القدم في الودية الثانية بينهما بالرياض

اللقاءات الثنائية بين أبناء البلدين تجسد عمق ومتانة العلاقات القوية والتاريخية

التقى فريق حرس الحدود السعودي وفريق نادي حرس الحدود المصري لكرة القدم، عصر أمس الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة الودية الثانية التي تجمعهما في إطار التعاون وتبادل الخبرات في المجال الرياضي في كلا البلدين الشقيقين، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين من دون أهداف.

وتأتي إقامة المباراة الودية الثانية بين الفريقين على هامش الاجتماع السابع بين مسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي عُقد بالرياض أول أمس الأحد، وتم خلاله استعراض أوجه التعاون الجاري والتنسيق بين الطرفين لمكافحة عمليات التهريب والتسلل وتبادل الخبرات وبحث السبل الكفيلة للحد من مخالفات قوارب الصيد والنزهة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مثل هذه اللقاءات الثنائية بين أبناء البلدين الشقيقين في المجال الرياضي تجسد عمق ومتانة العلاقات القوية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدًا استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية على هامش الاجتماع القادم.