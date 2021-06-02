مصحوبة برياح نشطة.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تتواصل حتى السادسة مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.