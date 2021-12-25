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تشمل العرضة السعودية وعزفًا على العود وسامري وألعابًا منوعة

حائل.. "شتاء درب زبيدة" بـ"لينة التاريخية" يواصل فعالياته لليوم الثاني

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يواصل موسم شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية، عصر اليوم السبت، فعالياته لليوم الثاني بإشراف وتنظيم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.



وتشتمل فعاليات اليوم الثاني التي تقام في سوق لينة الأثري التاريخي؛ على العرضة السعودية، وعزف آلة العود، وسامري حائل، إضافة إلى فعاليات الألعاب التي تشمل رمي السهم، ولعبة البلوت، ولعبة الكيرم، ولعبة الـVR، والألعاب الكرنفالية.



وكانت انطلاقة موسم شتاء درب زبيدة، أمس الجمعة، بدأت بالعرضة السعودية، وانتهت بأمسية غنائية، تخللها عدد من الفقرات الترفيهية، إلى جانب الأسر المنتجة.



ويستمر موسم شتاء درب زبيدة حتى 26 فبراير 2022م، ويقام في منطقتين رئيسيتين بقرية لينة؛ هما: قصر الملك عبدالعزيز، ومنطقة السوق الأثري.