مبادرات لاستقبال ضيوف الرحمن في "النوارية" بمكة المكرمة

إحياءً لعادات أهل العاصمة المقدسة في إكرام الحجيج وتعليمهم مناسكهم

يشهد مركز استقبال الحجاج بـ"النوارية"، مبادرات عدة لاستقبال ضيوف الرحمن بحضور وكيل وزارة الحج لشؤون الحج، حسين الشريف، وتوجيه من مساعد مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة، وسام مراد، وتنسيق مدير العلاقات العامة بفرع وزارة الحج بمكة المكرمة، طلال حداد، والتي يسهم مشروع تعظيم البلد الحرام في المشاركة فيها بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ومؤسسات الطوافة، وجمعية كافل لرعاية الأيتام.

وأوضح المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، طلال أبو النور، أن هذه الاحتفائية تأتي لإعادة كتابة التاريخ المكي؛ حيث كان أهل مكة يخرجون بأطفالهم لاستقبال الحجيج؛ ليعلموهم مناسكهم ويدلوهم مسالكهم.

وأضاف: "المشروع حثّ جميع موظفيه ابتداءً على المشاركة في الاستقبال؛ ليكونوا نموذجاً واقعاً لما يعمل المشروع على إشاعته ونشره"، شاكراً ومقدراً لوزارة الحج والعمرة تنفيذها لمثل هذه المبادرات، وإتاحة الفرصة للمشروع ولغيره من الجهات بالمشاركة؛ ليتحقق التكامل والتعاون بين الجهات في مكة المكرمة، وتحقيق أهداف برنامج خدمة ضيف الرحمن ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.