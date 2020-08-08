رابع أكبر معدل في العالم.. إصابات "كورونا" تقفز في روسيا إلى 882.347

الفيروس أودى بحياة 1.129 خلال 24 ساعة

سجّلت روسيا اليوم السبت 5.212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 882.347 حالة، وهو رابع أكبر عدد للإصابات في العالم.

وبيّن مسؤولون أن عدد الوفيات الرسمي زاد إلى 14.854 بعد وفاة 1.129 مريضًا في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".