"التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 01:13 AM

"التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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