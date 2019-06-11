





4

في وقت توقعت فيه الأرصاد استمرار هطولها مساء الليلة

شاهد.. "سبق" ترصد أجواء "العارضة" جنوب المملكة بعد الأمطار

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مساء أمس الاثنين على مرتفعات منطقة جازان.



ورصدت عدسة "سبق" لحظات هطول أمطار في محافظة "العارضة" الحدودية، جنوب شرق منطقة جازان.



يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار مساء اليوم على منطقة جازان، حيث أطلقت تنبيهًا متقدمًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.



وستشمل الأمطار عدة محافظات هي: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة.