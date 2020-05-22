شاهد من مكة.. إغلاق 6 منشآت تجارية خالفت احترازات "كورونا"

تأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 6 منشآت تجارية، وذلك لمخالفتها شروط العمل المستثناة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت تجارية ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وتم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت التجارية والغذائية، للتأكّد من التزامها في تطبيق الإجراءات الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، مشدّداً في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.