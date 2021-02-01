أهلية الرياض تنظم ملتقاها الشتوي الثاني.. الأربعاء

تحت شعار "شتاء كفيف"

تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، الأربعاء، ملتقاها الشتوي الثاني بمزرعة واحة الرياض، تحت شعار "شتاء كفيف".

يأتي ذلك امتدادًا لتفعيل دورها الاجتماعي والثقافي ضمن برامجها وخططها للعام الجاري في المناسبات والمحافل والفعاليات التي تدمج المكفوفين بأقرانهم؛ بما يعزز قيم التعاون والتكامل ويرسخ معاني الألفة والتعايش والتلاحم والتسامح المجتمعي.

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01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 06:41 PM

تحت شعار "شتاء كفيف"

أهلية الرياض تنظم ملتقاها الشتوي الثاني.. الأربعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، الأربعاء، ملتقاها الشتوي الثاني بمزرعة واحة الرياض، تحت شعار "شتاء كفيف".

يأتي ذلك امتدادًا لتفعيل دورها الاجتماعي والثقافي ضمن برامجها وخططها للعام الجاري في المناسبات والمحافل والفعاليات التي تدمج المكفوفين بأقرانهم؛ بما يعزز قيم التعاون والتكامل ويرسخ معاني الألفة والتعايش والتلاحم والتسامح المجتمعي.

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