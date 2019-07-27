يمثلون 21 إدارة .. ٦٠٠ من كشّافي "التعليم" يتدربون بجدة لخدمة الحجاج

عبر معسكر إعدادي للتأهيل يُقام بالمحافظة .. و"العمري": برامج ومهارات

ينطلق غداً الأحد في محافظة جدة المعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن المملكة ومحافظاتها في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، الذي تنفّذه وكالة الوزارة للتعليم العام، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ممثلة في النشاط الطلابي - النشاط الكشفي، خلال الفترة من ٢٥ – ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، بمشاركة ٦٠٠ كشّاف وقائد كشفي يمثلون ٣٧ فرقة كشفية من ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي، أن إدارة التعليم وبتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بمحافظة جدة صديق خوجة؛ وفّرت وسخّرت الاحتياجات والإمكانات والكوادر البشرية والتقينة كافة للبرنامج الوزاري، إضافة إلى ترشيح القادة الكشفيين المؤهلين لإنجاح وإدارة البرنامج الوزاري الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة على مدى ٥ أيام، الذي يهدف الى تأهيل الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة اللذين يمثلون ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.

من جهته، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة جدة على بن سالم العمري؛ أن البرنامج الخاص بالمعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن المملكة ومحافظاتها في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، تم الإعداد له من وقت سابق ووضع الخطة العامة للعمل لإعداد وتأهيل الكشّافين البالغ عددهم ٦٠٠ كشّاف، وذلك بمنحهم بطاقة اجتياز تؤهلهم للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بعد اجتياز كل المهام والتدريبات التي سيتلقونها خلال فترة المعسكر الإعدادي التي تتخللها برامج ثقافية ورياضية ودورات تدريبية متخصصة في عديد من المجالات الكشفية والدفاع المدني والإسعافات الأولية وغيرها من المجالات والمهارات التي يحتاج إليها الكشّاف وتنمي مهاراته ليكون مؤهلاً لخدمة حجاج بيت الله الحرام.