بعد قرار النقد.. البنوك لـ"سبق": تأجيل الأقساط 6 أشهر للأفراد الذين فقدوا وظائفهم

قالت إن إعادة الهيكلة دون كلفة تخص الشركات فقط

أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، لـ"سبق" أن قرار مؤسسة النقد الذي أصدرته اليوم حول الموافقة على إعادة هيكلة التمويل للعملاء دون رسوم إضافية يخص القطاع الخاص.

وقال إنه سيكون هناك من ضمن القرار تأجيل لأقساط التمويل للأفراد لستة أشهر ممن فقدوا وظائفهم، سواء كان ذلك حدث بشكل مباشر أو غير مباشر فقط.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد اعتمدت اليوم حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد، منها إعادة هيكلة التمويل للعملاء دون رسوم إضافية، وإعفاء كل العملاء من رسوم انخفاض الرصيد أو إعادة التمويل.

وبيَّنت أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس "كورونا"؛ وذلك دعمًا من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي، ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها، وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.

كما شدَّدت المؤسسة على البنوك بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب أهمية دعمهم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية.