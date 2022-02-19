رسميًّا.. أخضر السيدات يخوض لقاءه الودي الأول أمام سيشل

ضمن برنامج المنتخب الإعدادي لخوض المنافسات الرسمية

يدشِّن المنتخب السعودي الأول للسيدات غدًا الأحد سلسلة مبارياته الدولية بشكل رسمي حينما يواجه وديًّا نظيره منتخب سيشل في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على الملعب الوطني بالعاصمة المالديفية "ماليه". وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج المنتخب الإعدادي تمهيدًا للدخول في المنافسات الرسمية تحت مظلة الاتحادَيْن الآسيوي والدولي لكرة القدم. كما سيتضمن برنامج "الأخضر" مواجهة ودية أخرى ضد منتخب المالديف يوم الخميس المقبل على الملعب ذاته.



وكان الأخضر السعودي قد افتتح برنامجه بمعسكر إعدادي في الرابع عشر من شهر يناير الماضي بمدينة جدة، قبل أن ينتقل في السابع والعشرين من الشهر ذاته إلى المرحلة الثانية التي اشتملت على معسكر بمدينة الرياض، ثم المغادرة إلى المالديف أمس الأول الخميس للمرحلة الثالثة (الأخيرة) من البرنامج الأول في تاريخ المنتخب الوطني الأول.



وتشهد قائمة "الأخضر" وجود خمسة وعشرين لاعبة، وقع عليهن اختيار المدربة الألمانية مونيكا ستاب، التي شددت على أهمية هذه المباراة التاريخية، وأشارت: "نحن أمام لحظة تاريخية لكرة القدم النسائية السعودية، وأود أن أطلب من اللاعبات أن يستمتعن بهذه المباراة، وأن يكن فخورات بوجودهن في هذه القائمة، والحصول على فرصة معايشة هذه التجربة، التي لا تعد إلا بداية لما هو قادم".



وأضافت مونيكا: "على اللاعبات أن يقدمن كل ما لديهن في هاتين المباراتين، وأن يغتنمن هذه الفرصة لتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل؛ فهن محظوظات جدًّا للحصول على هذه الفرصة".



من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت بهيان أن هذه المباراة تأتي تتويجًا للجهود المبذولة في كرة القدم النسائية السعودية، وقالت: "مباراتنا الأولى حدث تاريخي، عمل عليه الاتحاد منذ اليوم الأول لتشكيل إدارة كرة القدم النسائية عام 2019، وها نحن اليوم نحول الحلم إلى واقع بفضل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة، وكرة القدم بشكل خاص، من حكومتنا الرشيدة، ومتابعة دائمة ومستمرة من سمو وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم".



وأضافت بنت بهيان: "هذه البداية، ونحن أمام مشوار طويل لنكمله حتى نصل إلى الهدف الذي نسعى لتحقيقه مع المنتخب، وهو الوصول إلى أبعد نقطة من البطولات الدولية والإقليمية في المشاركات المقبلة، كما أود أن أهنئ كل لاعبة تم اختيارها منذ إجراء تجارب الأداء في سبتمبر الماضي، حتى الوصول إلى القائمة الأخيرة المكونة من 25 لاعبة، وأتقدم لهن بجزيل الشكر على جهدهن وحرصهن على الوجود في المنتخب، وأكرر أن الطريق أمامنا طويل لنواصل ما قد بدأناه".