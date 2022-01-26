أمانة الرياض توفّر 5 شاشات عملاقة في الساحات والحدائق لمشاهدة مباراة السعودية مع عمان

بهدف تفعيل الأماكن العامة اجتماعياً

أعلنت أمانة منطقة الرياض توفير خمس شاشات عملاقة في الساحات البلدية والحدائق العامة بالرياض لنقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره العماني التي ستقام غداً عند الساعة الـ8,15 مساءً ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتهدف أمانة الرياض من خلال نقلها لمواجهة الأخضر المرتقبة لتفعيل الأماكن العامة اجتماعياً، وتعزيز دورها في تحقيق الترابط المجتمعي بين السكّان، ودعم ومساندة المنتخب السعودي في مشواره نحو المونديال العالمي.

وأشارت الأمانة إلى أن المواقع الخمسة التي ستشهد تركيب الشاشات هي واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، الساحة الرياضية بمتنزه النخيل، ساحة العروض والاحتفالات بحديقة الدوح، وملاعب ساحة البلدية بحي الشفا.

وبيّنت أن المواقع ستستضيف عروضاً ترفيهيّة ورياضية مصاحبة للحدث، في مقدمتها إستديو تحليلي يُشرك الجمهور في تقديم التوقعات، إلى جانب عرض سلالوم سكيت، واقريسيف سكيت، وسكيت بورد، ودراجات بي إم إكس بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة، بالإضافة إلى حضور عربات الأطعمة لتوفير خيارات متنوعة أمام الزوار وسط إجراءات احترازية متكاملة تشمل توزيع المعقمات ونقاط قياس لدرجة الحرارة وتطبيق اشتراطات التباعد وبمشاركة من فريق الهلال الأحمر التطوعي.

ويأتي تنظيم أمانة منطقة الرياض لحدث مشاهدة لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الساحات والحدائق العامة متكاملاً مع جهودها الهادفة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات، وبما ينسجم مع المستهدفات الطموحة للعاصمة في ضوء رؤية المملكة 2030.