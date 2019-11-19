أمانة عسير عن إغلاق "جبل ذرة": انتهاء عقد المستثمر المشغِّل للموقع

إعلان طرح تأجيره في المزايدة العامة عبر بوابة فرص

أصدرت أمانة عسير بيانًا صحفيًّا حول إغلاق "جبل ذرة"، الجبل الأخضر سابقًا، الذي تم استبدال لونه بالأصفر، وأكدت أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن إغلاق متنزه جبل ذرة بأبها، ووضع دوريات أمنية، فإن أمانة منطقة عسير حرصًا منها على إيضاح الحقائق، تود التأكيد أن سبب الإغلاق هو انتهاء مدة عقد المستثمر المشغِّل للموقع، وإعلان طرح تأجير الموقع في المزايدة العامة عبر بوابة فرص.

أضافت: وأمانة عسير لا تألو جهدًا في سبيل فتح المجال أمام المستثمرين من المنطقة وخارجها للدخول إلى خارطة الاستثمار؛ إذ أخذت على عاتقها تقديم التسهيلات كافة التي وجَّه بها أمير المنطقة لدعم المبادرات الاستثمارية، وتقديم كل أسباب الدعم للمستثمرين، بما يعزز التنمية المستدامة لمنطقة عسير وفقًا للخطط والاستراتيجيات التي تنفِّذها الأمانة، وذلك بعد دراسة المواقع، وتوفير سبل استثمارها.

وكانت "سبق" قد نشرت تذمرًا للسياح وزوار أبها من إغلاق الجبل الذي يُعد من أهم المعالم السياحية في المنطقة.