قطر تسجل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 15 حالة

"الصحة": تحت العزل التام.. وتم إخضاع مخالطيهم للحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر، وفق بيان للوزارة اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15 حالة حتى الآن.

وتابعت أنه تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الاشخاص الذين اختلطوا بالمصابين؛ للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم. كما لا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة.

فيروس كورونا الجديد قطر

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 02:49 PM

"الصحة": تحت العزل التام.. وتم إخضاع مخالطيهم للحجر الصحي

قطر تسجل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 15 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر، وفق بيان للوزارة اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 15 حالة حتى الآن.

وتابعت أنه تم إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم إخضاع كل من كان يشاركهم في السكن للحجر الصحي بما في ذلك فحص كل الاشخاص الذين اختلطوا بالمصابين؛ للتأكد من صحتهم وعدم انتقال العدوى لهم. كما لا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة.

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فيروس كورونا الجديد قطر

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