عبدالله بن فهد يتوج أبطال الرماية بالقوس.. من على ظهر الخيل

توج الأمير عبدلله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية اليوم (السبت) أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتي أختتمت اليوم في مركز الحلوة في حوطة بني تميم بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 50 فارسًا على 3 أشواط والذي كانت انطلاقته الخميس الماضي.

وجاء الترتيب العام لبطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل على النحو التالي: الفارس سامي الحربي حل بصدارة الترتيب العام للبطولة فيما خطف الوصافة الفارس علي آل مبارك فيما أتى ثالثًا الفارس يزيد آل رقيب.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت بشوطها الأول الخميس الماضي (تتابع المتسلسل) الذي شهد تنافسًا كبيرًا بين الفرسان، حيث حل بالمركز الأول الفارس الحسن الخلاوي بمجموع نقاط 21.700 متقدمًا على صاحب المركز الثاني الفارس حسان الجهني بمجموع نقاط 21.173 فيما تمكن الفارس سامي الحربي من المركز الثالث بمجموع نقاط 21.014

فيما حضرت الإثارة بشكل أكبر بالشوط الثاني أمس الجمعة (المساهي - الصيد)، حيث انتزع فريق المسمى المركز الأول بمجموع نقاط 1.390 نقطة، فيما نال فريق السهم المركز الثاني بمجموع نقاط 1.221، فيما حلّ فريق الفارعة بالمركز الثالث بمجموع نقاط 0.247

وتواصلت إثارة بطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل في شوطها الثالث والأخير اليوم السبت (الطبق) حينما خطف المركز الأول الفارس علي آل مبارك، فيما حصل الفارس سامي الحربي على المركز الثاني ونال الفارس يزيد آل رقيب المركز الثالث.