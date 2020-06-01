نصف مليون فحص مخبري لـ"كورونا" بمستشفى الملك فهد بجازان

شملت الأحياء الدقيقة والأنسجة والكيمياء الحيوية وأمراض الدم

أجرى قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال شهرَي مارس وأبريل الماضيين 529308 فحوص مخبرية تزامناً مع الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

واشتملت تلك الفحوص المخبرية على فحص الأحياء الدقيقة والأنسجة المرضية، وكذلك الكيمياء الحيوية وأمراض الدم والفيروسات، إضافة إلى الجزيئات الحيوية والمناعة والأمصال والفحص القريب من المرضى POCT.

وشهد مركز التبرع بالدم إتمام سحب 1276 وحدة دم من قِبل المتبرعين بالدم، واستفاد من مكوناتها ما يزيد على 3800 من المرضى والمراجعين.