مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدوي الكحولي

باتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير وكخطوة للاكتفاء الذاتي

نجح مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، في تحضير المعقم اليدوي الكحولي بغرفة التركيبات الصيدلانية في قسم الصيدلية بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور؛ أن فريقاً من قسم الصيدلية بالمستشفى بدأ بتحضير المعقم اليدوي الكحولي في غرفة التركيبات الصيدلانية؛ حيث استند الفريق إلى المرجع العلمي (Compounding Alcohol-Based Hand Sanitizer During COVID-19 ) المعتمد من دستور الأدوية الأمريكي USP، الذي تم اعتماده أيضاً من لجنة الصيدلة والعلاجيات، ومن لجنة الوقاية ومكافحة العدوى بالمستشفى، وبدعم مباشر من "صحة الرياض" ممثلاً بإدارة الرعاية الصيدلانية، والإدارة العامة للرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة بإتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير.

ولفت الممخور؛ إلى أن الهدف من التحضير اليدوي كمشروع تحسين، ومبادرة، للممارسات الصحية بين العاملين، وكخطوة للاكتفاء الذاتي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ونوّه بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، والمتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة.