مجسمات تراثية تزين مداخل مركز الحازمي في بيشة

في إطار أعمال البلدية لتجميل وتحسين المواقع العامة

أنهت بلدية مركز "الحازمي" التابع لمحافظة بيشة، تجميل وتحسين مداخل المركز من خلال تنفيذ مجسمات جمالية تعتمد على التراث العمراني التقليدي.



وأوضح رئيس البلدية المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن هذه المجسمات المصمّمة بالأحجار تأتي في إطار أعمال البلدية لتحسين وتجميل المواقع العامة وإعطائها مناظرَ جمالية مستمَدَّة من التراث العمراني العريق للمكان.



وأشار إلى أن البلدية حرصت على اعتماد وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والتجميلية بجهود ذاتية، وبما يتماشى مع ما تشهده "الحازمي" من تنمية وتطوير.