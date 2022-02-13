"الدفاع الأمريكية": لا يمكن تأكيد احتمال غزو روسيا لأوكرانيا الأربعاء

"كيربي" أشار إلى عمل عسكري قد يحدث في أي وقت

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع تأكيد التقارير المشيرة إلى أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، الأربعاء المقبل.

وقال "كيربي": "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير، والولايات المتحدة تعتقد أن عملاً عسكريّاً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن، وفقاً لـ"رويترز".