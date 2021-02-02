مقتل شخصيْن برصاص ميليشيا الحوثي بمنطقة المسحر في البيضاء

قُتلا الليلة الماضية داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بالصومعة

قُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء- وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القتيلين هما شابان من أبناء محافظة أبين- جنوبي اليمن‏، قُتلا الليلة الماضية برصاص أحد عناصر ميليشيات الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 09:40 AM

قُتلا الليلة الماضية داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بالصومعة

مقتل شخصيْن برصاص ميليشيا الحوثي بمنطقة المسحر في البيضاء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء- وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القتيلين هما شابان من أبناء محافظة أبين- جنوبي اليمن‏، قُتلا الليلة الماضية برصاص أحد عناصر ميليشيات الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

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