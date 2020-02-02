شاهد.. "بثور وجروح" بأيدي عمالة وغياب للنظافة بحملة رقابية بالطائف

بالتنسيق بين الأمانة والصحة تحت عنوان "المطعم الصحي".. جملة من المخالفات

رصد مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، خلال حملة رقابية بالتعاون مع الشؤون الصحية، جملة من المخالفات ظهرت على عمالة المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، ومحلات تحضير الوجبات السريعة، ومراكز بيع التموينات.

وكان من أبرز المخالفات: وجود "بثور وجروح" بأيدي العاملين، وتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين للأطعمة، وانتهاء الشهادات الصحية، وتدني مستوى أدوات التحضير، بالإضافة إلى عرض منتجات منتهية الصلاحية يتم بيعها للمستهلكين.

وجاءت الحملة المشتركة بين "الأمانة والصحة" تحت مسمى "المطعم الصحي"، واستهدفت أكثر من 80 محلًّا تم الوقوف عليها، ورصد مخالفات صحية ونظامية بها.

وتهدف الحملة إلى تفعيل المشاركات والمبادرات المجتمعية، ومتابعة الرقابة الصحية في محلات تداول الأغذية والمطاعم؛ في الوقت الذي عززت فيه أعمال الرقابة على الأنشطة الغذائية بما يضمن سلامة المعروضات.

يشار إلى أن أمانة الطائف، تسعى لتكثيف الحملات والأعمال الرقابية بكافة فروعها في المحافظة، وكانت قد ضبطت في فترات سابقة العديد من المخالفات من خلال حملات نشرتها "سبق"، وأغلقت الكثير من المحلات المخالفة والتي سُجّل بحقها غرامات مالية وفقًا للأنظمة والتعليمات.