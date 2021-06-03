المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.