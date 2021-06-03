المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.

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03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 06:57 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.

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