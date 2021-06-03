المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.