يوم الوطن.. "إخاء" تعزز دورها الوطني بإطلاق عدد من المبادرات

لتعزيز اللحمة الوطنية في نفوس المستفيدين ودمجهم في المجتمع

اعتمدت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" مجموعة من المبادرات المجتمعية بمناسبة اليوم الوطني؛ لتعزيز اللحمة الوطنية في نفوس المستفيدين وترسيخ الانتماء الوطني لديهم، ودمجهم في المجتمع، ورسم الابتسامة على شفاههم.

وسيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات ذات الطابع الوطني، إضافة إلى إبرام عدد من الاتفاقيات مع جهات القطاع الخاص للإسهام في برامج وأنشطة المؤسسة.

وقد وقعت "إخاء" اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "ذيب" لتأجير السيارات تتضمن استقطاع مبلغ مالي عن كل عقد تأجير تبرمه الشركة لصالح مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام، إضافة إلى رعاية مسابقة تنظمها "إخاء" بمناسبة اليوم الوطني.

وتأتي هذه الاتفاقيات المجتمعية استشعاراً من الشركات الوطنية بأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وإحساساً منهم بدعم بفئة الأيتام الأعزاء، وحرصاً من المؤسسة والجهات الداعمة على تفعيل الرؤية الوطنية 2030 التي أكدت تحقيق التكامل بين القطاع الخاص وغير الربحي لخدمة فئات المجتمع، ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام.

وقدّم الأمين العام للمؤسسة صالح بن خليف الدهمشي، شكره وتقديره لجميع من بادر بدعم أيتام المؤسسة، وقال: هذه المبادرات المجتمعية تترجم الحس الوطني للشركات، لاسيما أن هذا الدعم يتزامن مع اليوم الوطني للمملكة 89.

وأضاف: القطاع الخيري يحتل في عهدنا الزاهر حيزاً مهماً، ومكانة مرموقة، وأصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية، وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية.