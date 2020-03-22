كورونا.. إريتريا تؤكد أول إصابة بالفيروس وموريتانيا تغلق معبرها الحدودي مع مالي

دعوة أممية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ذوي الإعاقة من الفيروس

قررت السلطات في موريتانيا إغلاق معبر كوكي الزمال الحدودي بينها وبين جمهورية مالي المجاورة؛ توقيًا من تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وكانت موريتانيا قد قررت -في وقت سابق- إغلاق معبر روصو جنوبي البلاد، الذي يربطها بالسنغال؛ للحد من انتشار الفيروس.

من جانب آخر، أعلن وزير الإعلام الإريتري "يماني قبر مسقل" أن بلاده رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لمسافر وصل إلى مطار أسمرة الدولي قادمًا من النرويج.

وقال في صفحته الرسمية على "تويتر": إن المصاب إريتري يحمل إقامة دائمة في النرويج، ويبلغ من العمر 39 عامًا وهو يتلقى العلاج حاليًا.

ودعت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة "ليندسي ليي"، الحكومات والمجتمعات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ذوي الإعاقة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "ليندسي ليي" خلال مؤتمر صحفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من زيادة خطر الإصابة بكـوفيد-19؛ إذ قد يواجه بعضهم "صعوبات في تنفيذ تدابير النظافة الأساسية" التي تساعدهم على البقاء بعيدين عن تأثير الفيروس؛ معربةً عن قلقها من الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في بعض البلدان.

وأبانت "ليي" التي تستخدم كرسيًّا متحركًا للتنقل، أن الوصول إلى الرعاية الصحية أمر صعب بالفعل بالنسبة لبعض ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ حتى في الدول ذات الدخل المرتفع.

وطالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاتالينا ديفانداس أغيلار، من جهتها، سلطات الدول بتوفير معلومات الصحة العامة بشكل يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول عليها، مثل استخدام لغة الإشارة، والرسومات التوضيحية، والرسائل النصية وغيرها، إضافة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة للحماية من فيروس كورونا.